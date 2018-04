Posina, cigno salvato dai vigili del fuoco

Nel pomeriggio del giorno di Pasqua, i vigili del fuoco sono intervenuti a valle dei laghi di Posina per il recupero di un cigno finito nel torrente, il quale non riusciva più riguadagnare la zona lacustre. La segnalazione da parte di alcuni villeggianti, che hanno visto l’uccello acquatico in difficolta nel ruscello a valle del laghetto. Il personale SAF (speleo alpino fluviale) dei pompieri di Schio sono scesi nell’alveo del corso d’acqua recuperando il cigno in difficolta, che è poi stato liberato sano e salvo nel laghetto.