Coltello a serramanico e roncola in auto: nei guai un 26enne

I carabinieri di Vicenza, nei giorni scorsi, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per porto abusivo di arma, D.V 26enne residente a Schio.

Il giovane mentre si trovava in città alla guida della propria autovettura, è stato sottoposto ad un controllo di routine e trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 15 centimetri e di una roncola della lunghezza di 36 centimetri, del cui porto non ha fornito una plausibile giustificazione.

Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati e dell’accaduto è stata informata l’Autorità Giudiziaria berica che, sulla scorta dell’informativa redatta, valuterà i provvedimenti da adottare nei confronti dell’indagato.