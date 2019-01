Assalto con mazze all'ufficio postale: caccia ai banditi

Tentata rapina a Ponte di Mossano. Verso le 8:30 di mercoledì due individui con il volto coperto sono entrati all'interno dell'ufficio postale di via Marconi subito dopo il deposito del danaro da parte delle guardie giurate di un istituto di vigilanza. I rapinatori, rmati di mazze, hanno tentato di abbattere le vetrate, rispettivamente di una porta di sicurezza e di uno sportello.

Non riuscendo nel loro intento i due hanno desistito e si sono allontanati a bordo Fiat Panda. Il danno arrecato è tuttora in fase di quantificazione. Sul posto sono arrivati i I carabinieri della stazione di Barbarano mentre sono in corso le indagini sono condotte dai militari della Compagnia di Vicenza, anche attraverso l’esame delle riprese dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.