Rogo al Ponte di Bassano, si sospetta il dolo

Si sospetta la mano di un piromane dietro al rogo divampato verso la mezzanotte di martedì sul Ponte Vecchio a Bassano del Grappa. I pompieri della città sono intervenuti verso mezzanotte per domare le fiamme che si sono sviluppate su un puntone in legno che stava bruciando alla base del ponte sul lato verso Marostica.

Le operazioni sono terminate verso le 1:30 con lo spegnimento avvenuto dalla taverna Ponte degli Alpini.

Il ponte è stato chiuso e dalla mattinata di mercoledì i tecnici comunali e i vigili del fuoco sono al lavoro per stabilire le cause dell'incendio e valutare i danni strutturali. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine.

(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)