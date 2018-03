Ponte Alto: via libera alla riqualificazione dell'ex Sartori Moto

“Con il via libera a questa operazione e con i lavori al vicino ex hotel Europa la riqualificazione della porta ovest di Vicenza ha finalmente inizio. Sono significativi i vantaggi per la collettività, in termini di recupero di un'area molto degradata e di riordino della viabilità. Ringrazio il privato per lo sforzo economico non banale che ha accettato di accollarsi, certo che sarà anche suo interesse garantire l'adeguata qualità architettonica al nuovo edificio commerciale che sorgerà all'ingresso della città”.