Inseguimento per le vie del centro: arrestato spacciatore

Era appena arrivato in città da Roma, Emmanuel Iboi, 28enne nigeriano arrestato nella giornata di martedì per detenzione illecita di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Appena arrivato, era già in strada in spacciare con un altro pusher. Un cittadino li ha visti in via Gorizia nella mattinata di ieri e ha avvisato il 113. Le volanti, accorse sul posto, si sono messe all'inseguimento dei due nordafricani che nel frattempo, alla loro vista, se l'erano data a gambe.

Da via Gorizia l'inseguimento è continuato per tutta una serie di stradine del centro. Iboi, in via San Marcello, si era liberato del giubbino jeans dove all'interno i poliziotti hanno trovato cocaina (7 grammi) e marijuana (50 grammi) confezionata. Mentre il suo complice riesce a fuggire, il 28enne inforca una bici e continua la fuga fino a che non viene fermato e arrestato all'ingresso della stazione Svt dove oppone resistenza agli agenti. Processato mercoledì mattina per direttissima, è stato condannato a 300 euro di multa e 10 mesi di carcere. Poi è stato rimesso in libertà.