Vicenza, batte la testa in piscina: 42enne in coma

Gravissimo incidente a Vicenza nella frazione di Polegge. Un 42enne si è tuffato in una piscina privata e ha battuto la testa sul bordo della vasca, svenendo in acqua. Il Suem è intervenuto immediatamente sul posto recuperando l'uomo dentro la vasca direttamente.

Il 42enne è stato portato al San Bortolo, dove si trova attualmente in stato di coma, ed è stato intubato. Le sue condizioni sono gravissime e per i sanitari è difficile fare delle previsioni. Sul posto le forze dell'ordine per gli accertamenti.