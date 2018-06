Pojana, rogo doloso al bar Jolly Sister

La notte scorsa, alle 3.10, i vigili del fuoco sono intervenuti a Cagnano di Pojana Maggiore per un principio d’incendio al bar Jolly Sister. I pompieri accorsi da Lonigo hanno spento i residui di un tavolo e delle sedie di plastica una panchina in legno e messo in sicurezza il bar di cui è stata lesionata la vetrata.

Le cause dell’incendio di cui non si esclude il dolo sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Noventa. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate all’alba.