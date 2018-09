Incidente mortale in centro: due anziane falciate da un’auto

Tragico incidente in centro a Pojana Maggiore. Una Volkswagen Polo, verso le 11:00 di venerdì mattina, ha travolto due anziane mentre stavano attraversando la strada in via Matteotti, in prossimità delle strisce pedonali. Le due donne, B.L. di 82 anni e B.V. di 84 anni, sono state schiacciate dall'auto.

Sul posto il suem 118, i vigili del fuoco e la polizia locale al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. I medici non hanno potuto fare nulla per salvare le donne. I pompieri di Lonigo, dopo i rilievi, hanno estratto i due corpi da sotto la Polo.

AGGIORNAMENTO ORE 14:00

Sono due sorelle le vittime della tragedia sulla strada. Si tratta di Vilma e Luciana Biasoli di Pojana Maggiore mentre alla guida si trovava un uomo. G.R. , sempre residente a Pojana.