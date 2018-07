Incendio al bar, individuato il piromane: incastrato dalle bruciature sulla mano

Piccoli screzi con i dipendenti del bar. Sarebbe questa la motivazione che ha portato E.P, 35enne residente a Pojana Maggiore, a dar fuoco ai tavoli nei pressi del Jolly Sisters nella notte tra il 26 e 27 giugno. A confessarlo ai carabinieri lo stesso piromane che nella mattinata di oggi è stato indagato in stato di libertà.

I militari hanno convocato in caserma tutti gli avventori abituali del bar, ipotizzando che il gesto fosse stato compiuto da uno di questi. La prova che l’intuizione era corretta si è avuta quando il Mar. Magg. Davide Agnello, invitato il futuro indagato in caserma, ha notato delle piccole bruciature sulla mano destra.

E’ bastato poco al Comandante della Stazione di Noventa Vicentina per capire che E.P. era la persona che qualche giorno prima per futili motivi aveva appiccicato l'incendio. Incalzato dalle domande dei militari l'uomo ha confessato dichiarandosi molto dispiaciuto per il gesto compiuto.