Pojana Maggiore, furgone carico arnesi da scasso: denunciato 26enne

I carabinieri della stazione di Noventa Vicentina, nel corso di servizi mirati alla prevenzione dei reati predatori predisposti dal comando provinciale, hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, un rumeno 26enne, residente a Ferrara, gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

Sabato notte, verso le quattro, è stato segnalato al numero d’emergenza “112” una persona sospetta a bordo di un furgone Nissan Vanette, che si stava aggirando nelle zone artigianali di Orgiano e Pojana Maggiore. Dopo pochi minuti il veicolo è stato intercettato dai carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina a Pojana Maggiore in via del Lavoro.

I militari hanno subito proceduto al controllo; a seguito di una perquisizione d’iniziativa, hanno quindi rinvenuto degli attrezzi atti allo scasso, nello specifico cacciaviti, coltelli, tronchese nonché’un passamontagna, guanti ed un berrettino. A quel punto l’uomo è stato condotto in caserma e denunciato.

Sono poi proseguiti ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri volti ad acclarare la partecipazione del denunciato ad eventuali precedenti azioni criminose. A tal proposito, i militari stanno vagliando scrupolosamente gli elementi relativi ad un furto avvenuto nella medesima notte in una ditta che fabbrica prodotti termici ad Orgiano, dove sono state asportate bobine di rame.