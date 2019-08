Pistola, lame, maria e minori "abbandonati" in casa

Porto abusivo di arma da fuoco, detenzione illecita di stupefacenti e segnalazione in procura per sospetta violazione dell'obbligo di assistenza dei figli. Una lunga sfilza di denuncie e il sequestro di una pistola assieme a coltelli e katane di vario tipo. Nei guai un vicentino (F.P. le iniziali) di 47 anni fermato nel pomeriggio di martedì da una pattuglia delle volanti in viale Milano.

Il fatto è successo verso le 16:30. Gli uomini della questura hanno visto l'uomo barcollare per strada e gli hanno chiesto se avesse bisogno di aiuto. Il vicentino, davanti agli agenti, ha tirato fuori dalle tasche posteriori dei pantaloni una Browning calibro 6, prendendola con due dita e consegnandola nelle mani degli operatori. La pistola, poi risultata regolarmente denunciata, era scarica ma perfettamente funzionante. «È di mia zia - avrebbe dichiarato il 47enne - stavo venendo in questura a consegnarla».

Un tempismo perfetto, si potrebbe dire, che però non ha impedito ai poliziotti di effettuare prima una perquisizione personale. Invitato a svuotare le tasche, l'uomo aveva con sè un involucro contenente 14 grammi di marijuana. Inevitabile il successivo controllo nell'appartamento del vicentino, sempre in viale Milano. Lì gli agenti hanno trovato una situazione di caos estremo, con oggetti di ogni tipo, rifiuti e cibo compresi, sparsi per tutta la casa. Appese al muro spade di diversa grandezza, quali un coltello kriss malese e delle katane, facilmente raggiungibili anche da un ragazzino.

A casa dell'uomo, c'erano anche i suoi figli. Due minori di età inferiore ai 14 anni, seduti entrambi sul divano a guardare la televisione. I ragazzini non erano denutriti ma, secondo il verbale della questura, avevano l'aspetto di chi non mangiava da un bel po', tanto che sono stati rifocillati dagli stessi agenti che successivamente hanno chiamato la madre (secondo un accordo verbale con il padre i genitori turnavano settimanalmente la cura dei figli) alla quale sono stati affidati. Infine, in varie zone dell'appartamento, compreso sul divano dove erano seduti i bambini, i poliziotti hanno trovato diversi sacchetti di marijuana per un totale di 45 grammi. E sono scattate le denunce.