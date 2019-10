Per strada con una pistola a gas infilata nei jeans: 1000 euro di multa

Se ne andava tranquillamente in giro per strada con un'arma infilata nella cintura dei jeans fino a che qualcuno non ha avvisato la polizia. Gli agenti della volante, arrivati in via Adenauer verso le 15 di domenica, hanno fermato un vicentino di 53 anni chiedendo spiegazioni sul fatto che portasse una pistola con sè.

L'uomo si è giustificato dicendo che aveva paura di essere aggredito e che girava armato per difendersi. I poliziotti gli hanno così sequestrato l'arma, una pistola a gas di quelle che si usano nel softair, assieme a cinque bombolette per ricaricarla e a un centinaio di pallini. Al 53enne è stata elevata una contravvenzione da 1032 euro.