Piovene, sparatoria per alcol e gelosia: tre feriti e due arresti

Tre persone ferite, di cui due gravi, e due arresti: è questo, al momento, il bilancio della sparatoria avvenuta la notte scorsa dopo un inseguimento tra due auto sulla provinciale 350 tra Piovene Rocchette e Santorso.

Gli arrestati

sono Riccardo Crestani, 40 anni, e il figlio Roberto, 18enne. Il primo ha sparato due colpi con un fucile da caccia calibro 12 contro un marocchino di 37 anni, che si trova attualmente in prognosi riservata all’ospedale di Santorso. Nello stesso nosocomio ricoverati anche Riccardo e Roberto Crestani. Secondo quanto riferito dai carabinieri, Riccardo Crestani aveva trascorso la serata in un bar di Piovene Rocchette con il figlio Roberto, altri parenti e il marocchino.

Durante la cena i toni si erano notevolmente alterati, poi Riccardo Crestani era salito sulla sua auto e gli altri tre su una seconda vettura. Crestani, forse sotto l’effetto dell’alcol, avrebbe poi affrontato lo straniero in un'area di servizio. Ha estratto un fucile da caccia dalla sua Golf e ha esploso due colpi contro il marocchino, colpendolo all’avambraccio destro e alla spalla sinistra. A quel punto Roberto Crestani ha reagito colpendo con violenza il padre a calci e pugni.

L’uomo è stato ricoverato in coma all’ospedale, le sue condizioni sono progressivamente migliorate nel corso delle ore. Lo stesso Roberto ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per le contusioni che si è procurato ad una mano. È stato poi portato nel carcere di Vicenza, mentre il padre è piantonato in ospedale.

Il movente

Tutto da ricostruire il movente dell’accaduto: potrebbe essere legato a ragioni sentimentali o ad altre piste al vaglio degli investigatori.