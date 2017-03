Piovene Rocchette, rotrovato il 51enne scomparso in mountain bike a Posina

Purtroppo è stato ritrovato il corpo senza vita di Riccardo Martini. Attorno alle 21.30 i soccorritori che stavano battendo i canali laterali della Valle del Rio, calandosi in corda doppia, lo hanno individuato sotto un salto di roccia. Probabilmente, persa la traccia del sentiero, l'uomo deve essere scivolato lungo il pendio ancora innevato. In accordo con carabinieri e magistratura le squadre provvederenno al recupero della salma alle prime luci dell'alba

Ancora nessuna notizia di Riccardo Martini, il 51 enne scomparso martedì mattina dopo aver salutato la moglie ed essere andato sul monte Novegno, nella zona di Val di Posina, con la sua mountain bike per un’escursione. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte di mercoledì senza nessun risultato.

Più di 100 persone sono attualmente sulle sue tracce: 45 soccorritori di tutte le Stazioni della XI Delegazione Prealpi Venete (Arsiero, Asiago, Padova, Recoaro - Valdagno, Schio e Verona) con il Centro mobile di coordinamento posto nella sede del Soccorso alpino di Arsiero, 25 volontari di diverse associazioni di Protezione civile, 15 Vigili del fuoco, nonché numerosi amici dell'uomo.

L'elicottero dei Vigili del fuoco ha trasportato in quota diverse squadre nei punti di indagine loro affidati, sorvolando attentamente il territorio. Si seguono le tracce legate alle celle telefoniche di Martini, in un’area circoscritta a cominciare da Priaforà, l’ultimo posto in cui il suo smarthphone ha dato segno di sé. Al centro dei sopralluoghi i percorsi degli appassionati di Mtb, come tutta la rete sentieristica e viaria, allargando la perlustrazione a nuove zone.

Sempre valido l’appello dei famigliari e di chi è impegnato nelle ricerche: “Riccardo è alto 1.75, pesa 70kg, è calvo, ha la barba grigia e porta gli occhiali. La sua bicicletta è nera e verde e di solito l’uomo indossa un casco blu da ciclista. Chiunque lo veda o abbia notizie è pregato di contattare i Carabinieri”.