Piovene Rocchette, ancora nessuna notizia del 51 scomparso in mountain bike a Posina

Ancora nessuna notizia di Riccardo Martini, il 51 enne scomparso martedì mattina dopo aver salutato la moglie ed essere andato sul monte Novegno, nella zona di Val di Posina, con la sua mountain bike per un’escursione. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte di mercoledì senza nessun risultato.

Più di 50 persone sono attualmente sulle sue tracce: Vigili del Fuoco, Soccorso Alpini, Carabinieri, Protezione Civile e molti volontari. Tutti portati in quota dall’elicottero dei pompieri. Si seguono le tracce legate alle celle telefoniche di Martini, in un’area circoscritta a cominciare da Priaforà, l’ultimo posto in cui il suo smarthphone ha dato segno di sé.

Sempre valido l’appello dei famigliari e di chi è impegnato nelle ricerche: “Riccardo è alto 1.75, pesa 70kg, è calvo, ha la barba grigia e porta gli occhiali. La sua bicicletta è nera e verde e di solito l’uomo indossa un casco blu da ciclista. Chiunque lo veda o abbia notizie è pregato di contattare i Carabinieri”.