Piovene Rocchette, 51enne scompare in mountain bike a Posina

Non c'è ancora traccia di Riccordo Martini, il 51enne scomparso da Piovene Rocchette sulle alture di Posina.



L'uomo era uscito nella mattinata di martedì per fare un'escursione in mountain bike in contrà Lighezzoli ma, a sera, non aveva dato ancora nessuna notizia alla famiglia. Sono così scattate le operazioni di ricerca, che sono durate tutta la notte e stanno proseguendo la mattina. Sul posto vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine. Al momento le ricerche sono concentrate nell'area Priaforà/Monte Novegno, dove la cella telefonica ha registrato l'ultimo contatto del suo cellulare. I soccorritori, trasportati in quota dall'elicottero dei Vigili del fuoco, stanno perlustrando la rete sentieristica e le strade silvopastorali.



Questo l'appello dei soccorritori



Riccardo è alto un metro e 75 per 70 chili, è calvo con la barba grigia e porta gli occhiali. La sua bici è nera e verde e solitamente indossa un caschetto blu. Lo stiamo cercando in questa zona, ma potrebbe essersi spostato anche in altri punti, chiunque lo avesse incontrato o abbia sue notizie è pregato di contattare i carabinieri.