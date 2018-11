Educatrice muore a soli 42 anni: il dolore del paese

Dediche, poesie sui social e tanto dolore per l'improvvisa scomparsa di Marta Meneghini, 42enne educatrice vittima di un male incurabile e spirata all'ospedale di Santorso. La conoscevano in molti ed era stimata da tutti a Piovene Rocchette - dove risiedeva con suo marito Fabrizio e il suo bambino piccolo - e non solo.

Impegnato con la parrocchia e nel volontariato Marta era in passato riuscita a sconfiggere la malattia che in poche settimane l'ha tolta dall'affetto dei suoi cari. Sempre pronta a donare un sorriso e una parola di conforto la giovane mamma ha lasciato il suo bambino, il marito e i genitori e le molte persone che la conoscevano e che hanno espresso le loro condoglianze sul suo profilo Facebook.

Marta lavorava come educatrice professionale presso il Centro Studi Ceis di Vicenza ed era specializzata in progetti formativi e di sostegno per ragazzi e adolescenti. A Piovene faceva parte del coro della chiesa di Santo Stefano dove lunedì alle 15 si svolgerà il funerale anticipato domenica alle 19 dalla recita del rosario in sua memoria.