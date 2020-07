Baby gang aggredisce minorenne: ragazzino ferito gravemente

Viene aggredito da una banda di 5 giovanissimi e finisce in ospedale. La vittima, un minorenne, è stata trasportata dagli operatori del 118 presso l’ospedale di Santorso, dove gli è stata riscontrata la lussazione della spalla sinistra ed escoriazioni varie per un totale di 30 giorni di prognosi.

Il grave episodio di bullismo è accaduto nella tarda serata di lunedì a Piovene Rocchette, in via Generale Dalla Chiesa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Valdastico che hanno denunciato per lesioni quattro ragazzi minorenni ed un maggiorenne, tutti cittadini scledensi.

I fatti si sono svolti attorno alle 18.30 dove è avvenuta la lite ai danni del ragazzo che ha poi visto gli aggressori allontanarsi velocemente e salire su un autobus.. I militari intervenuti, ascoltando le testimonianze delle persone presenti, hanno potuto ricostruire sommariamente la descrizione dei ragazzi e la via di fuga intrapresa, riuscendo ad intercettare l’autobus dal quale, purtroppo, gli stessi erano scesi poco prima.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un’immediata ricognizione delle zone limitrofe ha però permesso di individuare i cinque soggetti, ancora insieme, in via Val Volpara; portati in caserma per i dovuti accertamenti, gli aggressori sono stati riconosciuti dai testimoni e pertanto denunciati. Il reato verrà perseguito d’ufficio come previsto in caso di prognosi così gravi. Le indagini proseguiranno per approfondire le cause che hanno scatenato la lite.