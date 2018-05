Piovene Rocchette, tragedia in casa: anziano muore dissanguato

Quasi sicuramente un incidente domestico la causa della tragedia che ha colpito Giovanni Zordan, ex dipendente della Lanerossi di Schio residente a Piovene Rocchette.

Il pensionato, 80 anni, appassionato di bricolage e dell'arte del ferro battuto, era intento a modellare dei pezzi di legno, quando si è reciso un braccio utilizzando una sega circolare.

L'uomo, non sposato e in quel momento solo in casa, non è riuscito a chiamare i soccorsi, morendo dissanguato.

È stato un parente, che da due giorni non riusciva a contattare l'anziano a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco

La scoperta è stata fatta solamente martedì 22 anche se il decesso potrebbe risalire a qualche giorno prima.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Schio, per stabilire con certezza la causa del decesso si dovrà attendere i risultati delll’autopsia disposta dalla Procura di Vicenza.