Piovene Rocchette, frontale tra auto: miracolati i due conducenti

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente avvenuto sabato alle ore 12.20 in via Thiene a Piovene Rocchette, all'altezza del civico 27.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, una Peugeot 206 con alla guida un 20enne di Piovene Rocchette che percorreva la via verso Zanè, si è scontrata frontalmente con una Seat Alhambra condotta da un cittadino 45enne originario del Marocco e residente a Chiuppano, che procedeva in senso opposto di marcia.

Violentissimo l'urto tra i due veicoli che hanno riportato danni gravissimi, mentre i rispettivi conducenti, trasportati presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Santorso con l'autoambulanza, hanno riportato diverse ferite ma fortunatamente non gravi.