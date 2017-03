Piovene Rocchette, 51enne scompare in mountain bike a Posina

Non c'è ancora traccia del 51enne scomparso da Piovene Rocchette sulle alture di Posina.



L'uomo era uscito nella mattinata di martedì per fare un'escursione in mountain bike in contrà Lighezzoli ma, a sera, non aveva dato ancora nessuna notizia alla famiglia. Sono così scattate le operazioni di ricerca, che sono durate tutta la notte e stanno proseguendo la mattina. Sul posto vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine.