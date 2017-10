Piovene: il figlio si fa le canne con gli amici, papà in ospedale ubriaco

Nella notte di martedì i carabinieri della Stazione di Piovene Rocchette hanno denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio T.A., 19enne ucraino e D.V. ,20enne serbo, entrambi residenti a Piovene Roocchette.

I ragazzi

L'intervento risolutivo dell’Arma è stato originato dalla segnalazione dei residenti in quel quartiere Dalla Chiesa. Diversi giovani erano stati, infatti, notati mentre si appartavano nei garage delle vicine villette, disturbando i vari proprietari e importunando coloro che parcheggiavano nei pressi.

L’operazione ha portato al rinvenimento di circa 30 grammi di marijuana e alla segnalazione in Prefettura, quale assuntore di stupefacenti, di un minore, C.A., 17enne.

Il padre

Mentre era in corso l'operazione veniva accompagnato presso l’ospedale “Alto Vicentino” di Santorso il padre di T.A., 47enne, che rientrava nella propria abitazione in preda dei fumi di alcol e droga. L’uomo è stato multato per ubriachezza.