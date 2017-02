Piovene, blitz dei carabinieri: fermato all'uscita del casello con 3 chili di hashish

In manette per detenzione ai fini di spaccio E.M.R., 50enne, marocchino di Gardone Val Trompia (Brescia), pregiudicato. All'interno della sua Ford Focus la droga e 620 euro in contanti provento dell'attività illecita