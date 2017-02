Piovene: bimba salva la mamma dallo stupro

Aveva tentato di stuprare l'ex moglie ma, grazie all'intervento della figlioletta di 10 anni, la donna è riuscita a liberarsi e a chiamare le fornze dell'ordine.



Il Giornale di Vicenza riferisce che un 44enne marocchino, residente a Marostica, è stato condannato per violenza sessuale, nella forma del tentativo nei confronti della donna, che frequentava ancora per vedere i figli a lei affidati, a Piovene. E sarebbe stato proprio nel corso di una di queste visite che l'aggressore avrebbe voluto qualcosa in più dall'ex compagna. Al netto rifiuto di lei, è passato alle maniere forti ma è stato fermato dalle urla della bimba, accorsa alle invocazioni di aiuto della mamma. In quell'attimo la vittima si è liberata, ha chiuso il 44enne nella stanza ed ha allertato i carabinieri.



Martedì mattina il collegio presieduto da Miazzi (giudici Amedoro e Mantovani) ha condannto l'uomo a 8 mesi di reclusione e a risracire la moglie con 8mila euro, oltre ai 1.600 euro di spese processuali.