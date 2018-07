Piantine di maria vicino all'acquedotto, il biglietto del coltivatore: "Rispettatele"

"Nel rispetto di chi la coltiva e trattandosi di una pianta frutto di madre natura chiedo il rispetto per queste piante perché non faccio del male a nessuno"

Non è andata esattamente come voleva all'autore di queste parole scritte sopra a un biglietto attaccato al fusto di una delle tre piantine di marijuna rinvenute lunedì all'interno della zona recintata dell'acquedotto in strada Biron di Sopra, zona Monte Crocetta.

Le piantine, di altezza tra i 65 e gli 80 centimetri e per un peso complessivo di circa 450 grammi sono state infatti estirpate dagli agenti della polizia arrivati sul posto in seguito alla segnalazione da parte dei tecnici di ViAcqua che le hanno trovate durante un giro di controllo. Con buona pace dello sconosciuto e premuroso coltivatore, il cui appello non è ovviamente andato a buon fine.