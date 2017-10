Selva di marijuana, due arresti: in manette un vicentino

Nella tarda serata di martedì i carabinieri della stazione di Carmignano di Brenta e quella dei carabinieri forestali di Cittadella hanno concluso un'importante operazione antidroga che ha portato all'individuazione di una piantagione di marijuana e al sequestro di 10 chili di stupefacente pronto per essere spacciato. In manette due italiani: F.N. 36enne salernitano, residente a Vicenza e G.D.G. 29enne anche lui salernitano residente a Paese (Treviso).

IL PARTICOLARE ORTO

L'operazione è partita dall'individuazione da parte dei carabinieri forestali di un appezzamento di terreno coltivato a marijuana a San Pietro in Gu (150 le piante censite). Ad insospettire i militari la presenza di un vero e proprio impianto di irrigazione in una zona impervia e non abidibita all'agricoltura. Da qui è iniziato un monitoraggio costante della zona che ha portato poi ai due arrestati che soli o insieme si recavano a coltivare il loro particolare orto. Fondamentale il monitoraggio delle auto che transitavno in zona tanto che il primo tassello da cui i carabinieri sono partiti è stata la targa dell'autovettura della moglie di F.N. utilizzata dai due per gli spostamenti in zona.

L'ARRESTO

Nel frattempo la piantagione arrivava a maturazione e i due effettuavano il raccolto momento in cui i militari, nella giornata di martedì hanno effettuato le perquisizioni nei domicili dei due recuperando 10 chili di stupefacente. Dati i precedenti F.N. è stato condotto al carcere Due Palazzi di Padova mentre per G.D.G. sono stati disposti i domiciliari

(da padovaoggi.it)