Piantagione di marijuana a due passi da locali, aziende e centro islamico

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vicenza, nella mattinata di lunedì, durante uno dei numerosi controlli preventivi effettuati quotidianamente dai militari dell’Arma, hanno rinvenuto in un’area incolta che si trova in via Vecchia Ferriera, tra la folta vegetazione, 10 piante di cannabis dell’altezza compresa fra 1.60 – 2.00 metri, verosimilmente coltivate per il successivo utilizzo per attività di spaccio.

Le piante, al termine degli accertamenti di rito, venivano estirpate e sottoposte a sequestro a disposizione della locale Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per individuare il responsabile della piantagione.