Pianezze, rapinò l'Eurospin a mano armata: 30enne in manette

Faceva parte della banda che rapinò un supermercato della catena “Eurospin” dove nella serata del 28 dicembre 2013 quattro individui travisati ed armati con pistola, fucile a canne mozze e bastoni sono entrati prelevando il denaro dalle casse e malmenando e un dipendente, costretto ad aprire una cassaforte contenente monete in blister.

Il fatto successe a Manoppello in provincia di Pesaro e uno dei rapinatori aveva trovato rifugio presso la comunità Oasi di Pianezze. È lì che i carabinieri della Stazione di Marostica hanno rintracciato e tratto in arresto il 30enne di Ortona Domenico Fontanarosa, ricercato per rapina aggravata. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Vicenza dove dovrà scontare 4 anni e 10 mesi complessivi.