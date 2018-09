Pianezze, nipote trova gli zii impiccati in un capanno

Erano circa le 22 quando il nipote di Valter Magrin e Paola Bosa ha trovato i corpi degli zii impiccati in un capanno nel giardino di casa. Immediata la richiesta di aiuto ma per la coppia di 58 e 56 anni non c'era più nulla da fare.

Sul posto, via Moscardina a Pianezze, oltre ai sanitari, si sono recati i carabinieri di Marostica per i rilievi e le indagini, coordinate dal pm Pinna. Si tratterebbe di un gesto volontario, che escluderebbe la partecipazione di terze persone, ma verrà comunque svolta l'autopsia.