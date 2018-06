Pianezze, è morta la cagnolina Surya: "Indagine per trovare il responsabile"

Non ce l'ha fatta la piccola Surya, cagnolina di quattro anni vittima di un ignobile gesto. Lo scorso 18 giugno l'animale è stato ricoverato in una clinica veterinaia per avvelenamento dopo aver ingerito un boccone di cibo letale, probabilmente contaminato con del veleno per topi. Il fatto è accaduto sul sentiero delle Strambane che porta da Pianezze a Molvena.

Il Comune di Pianezze ha già avvisato i cittadini di questa odiosa pratica. La piccola cagnolina è spirata nella serata di ieri e sulla vicenda è intervenuto il sindaco Luca Vendramin il quale, informato dalla propietaria di Surya, ha annunciato che metterà in atto tutti gli stumenti possibili per trovare i responsabili: "Stiamo valutando alcune posizioni, un’indagine ci sarà, lo garantisco”.

Nel frattempo il caso ha suscitato lo sdegno di tutta la popolazione. Molti cittadini si sono recati lungo il sentiero delle Strambane per bonificare l'area alla ricerca di quelle micidiali e infami trappole per animali.