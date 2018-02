Pianezze, ustionata dal ritorno di fiamma: 52enne in condizioni disperate

Terribile incidente domestico nella notte a Pianezze in via Oldelle 35. Patrizia Chemello, una 52enne che vive con la madre, ha cercato accendere la stufa a legna posizionata nel salotto con una bottiglia di alcol. Un gesto che ha provocato il ritorno delle fiamme che l'hanno avvolta completamente.

Il tragico episodio è avvenuto martedì verso le 11. La donna, sopraffatta dalle fiamme, ha iniziato a urlare per il dolore fino a che non è accorsa la madre anziana e i parenti che hanno chiamato il 118. La 52enne è stata portata al San Bassiano per poi essere trasferita al reparto grandi ustionati dell'ospedale di Padova.

La donna ha riportato ustioni sul 75% del corpo e le sue condizioni sono molto critiche.