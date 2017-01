Pfas: trovati rifiuti speciali sotterrati, Arpav esegue analisi immediate

Proseguono le indagini dell'Arpav lungo l’argine del Poscola entro la fascia di rispetto idraulica del torrente, per verificare la presenza di contaminanti nel suolo e per valutare le caratteristiche idrogeologiche dell’area arginale.



Mercoledì mettina, nel corso delle attività, durante la realizzazione di una trincea, sono stati rinvenuti rifiuti di cui i tecnici regionali hanno prelevato un campione e inviato al proprio laboratorio per le analisi. Nel pomeriggio è stata realizzata un’ulteriore trincea, sempre sull’argine, ma a ridosso di strutture in metallo e calcestruzzo dello stabilimento che ha evidenziato un’ulteriore presenza di rifiuti. I lavori di scavo sono stati momentaneamente sospesi in attesa di valutare le modalità di proseguo in relazione ai rischi strutturali e impiantistici presenti nell'area, per poi proseguire giovedì.



Nel frattempo sono state messe in atto delle misure di messa in sicurezza con teli impermeabili. Il rifiuto rinvenuto riguarda materiali gommosi in sacchetti di plastica mescolati a calce, interrati a una profondità di un metro e mezzo. I laboratori ARPAV hanno attivato la pronta disponibilità per concludere tempestivamente le analisi. I risultati saranno comunicati alle autorità competenti.



Secondo i tecnici della Miteni, che seguono i lavori, si tratta di materiali diversi, mescolati a calce, sepolti presumibilmente negli anni Settanta quando furono realizzati gli attuali argini del torrente dalla società Rimar (Ricerche Marzotto). IL COMUNICATO DELLA MITENI