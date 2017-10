Pfas, Miteni: "I manifestanti hanno bloccato la bonifica"

"Alcune decine di manifestanti questa mattina hanno bloccato l’ingresso della Miteni impedendo l’ingresso aI lavoratori. A rimanere fuori sono stati anche i furgoni di due ditte che stanno eseguendo i lavori sul completamento del barrieramento della falda". Così l'azienda poco dopo la manifestazione.

"Unico risultato della manifestazione quindi è stato ritardare il proseguimento delle attività di ambientalizzazione che, come già annunciato, hanno portato a intercettare gli inquinanti storici presenti nella falda sottostante oltre il 99% - rifersice la nota - Interferire con il lavoro dello stabilimento oggi significa solo ritardare la bonifica in corso visto che Miteni sta depurando la falda e non produce più Pfos e Pfoa da anni.