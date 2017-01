Pfas, la Miteni polemizza: "Ben venga il tavolo tecnico"

"Concordiamo pienamente con quanti chiedono un tavolo tecnico di confronto sul tema dei Pfas - dice l’'amministratore delegato di Miteni Antonio Nardone- Siamo pronti a partecipare con il nostro bagaglio di conoscenza tecnica". Lo riferisce l'azienda in un comunicato che fa seguito alle recenti iniziative della Provincia.



"Stiamo assistendo allo stillicidio di indagini sanitarie parziali, per esplicita affermazione di chi le ha condotte, e contraddittorie tra loro, in contrasto con i più significativi studi svolti in tutto il mondo. Alle legittime preoccupazioni di chi abita in questo territorio, tra cui ci siamo anche noi tutti di Miteni, va risposto con chiarezza e serietà e non con polemiche politiche".



"Voglio ricordare che l’'azienda effettua da sempre controlli sanitari accuratissimi e costanti sui propri lavoratori e che i risultati sono stati oggetto di uno studio scientifico pubblicato su prestigiose riviste internazionali. Lo studio ha documentato, analizzando per decenni centinaia di lavoratori, che non ci sono correlazioni tra alcuna patologie e Pfas. Tutti i dati sono stati messi a disposizione delle istituzioni che auspichiamo affrontino il problema in modo ordinato e chiaro a beneficio di tutti".