Pfas, incontro tra Miteni e amministrazione a porte chiuse: sit-in e corteo

Mercoledì alle 18.30, il Gruppo genitori e cittadini attivi PFAS Montecchio, ha organizzato un Sit-in con successivo corteo carnevalesco presso il Piazzale dell'Albergo San Vitale, adiacente alla Sede della Confindustria in occasione dell'incontro tra le amministrazioni dei Comuni coinvolti e la Miteni.



Si tratta di un workshop, organizzato dall'industria trissinese, che ha lo scopo di riassumere le conoscenze oggettive contenute negli studi internazionali. "In uno spirito di piena collaborazione con il territorio, è stato invitato il prof. Angelo Moretto a una “lectio magistralis” per tutti i consiglieri dell’ Ovest vicentino a cui seguirà una sessione di lavoro con domande e risposte".



Questa forma non è piaciuta agli organizzatori della manifestazione, cui aderisce anche #Vicenzasisolleva che scrivono "hanno in mano la salute dei cittadini e indicono riunioni di cortesia! Con persone indagate! Con medici di una sola parte! A porte chiuse! Cosa possiamo fare noi cittadini di fronte a questa inqualificabile mancanza di coscienza politico-civile e di senso critico? Come minimo chiedere che siano sostituiti, se non fanno il loro dovere".



Qui il comunicato integrale



"I cittadini, di fronte a queste reiterate farse, rimpalli di responsabilità, incontri senza legittimo e autorevole contradditorio, tesi di innocenza contro le evidenze scientifiche e la permanente fornitura di acque non più pure, ma filtrate con carboni attivi, i cittadini non sanno più a chi credere. Per questo abbiamo organizzato un incontro di livello nazionale con autorità super partes in materia di PFAS, invitando tutte le controparti - Sindaci e medici di vario percorso - a interloquire, a porte aperte. Il 24 febbraio arriverà qui il comitato scientifico di Greenpeace, precursore della ricerca mondiale sugli effetti inquinanti delle sostanze perfluoroalchiliche".



Qui i dettagli https://www.facebook.com/ events/1861121017433847/