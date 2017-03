Pfas, i carabinieri alla Miteni: "Totale collaborazione"

Su richiesta della procura della Repubblica di Vicenza, il Nucleo operativo ecologi dei carabinieri è intervenuto alla Miteni di Trissino e ha richiesto di acquisire la documentazione storica e attuale dell’azienda, di proprietà dal 2009 del gruppo Weylchem.



IL CASO PFAS



"Il clima è di totale collaborazione - riferisce un comunicato - I tecnici Miteni stanno affiancando i carabinieri per illustrare le specifiche procedure aziendali, i sistemi di gestione, controllo e sicurezza, e per consentire la più efficace identificazione dei documenti utili per gli accertamenti".

"La presenza dei carabinieri del Noe nello stabilimento, così come da tempo quella dei tecnici Arpav - prosegue l'azienda - Siamo certi che consentirà di fare ulteriore chiarezza sullo scrupoloso operato dell’azienda che ha sempre lavorato nel rispetto delle leggi, anticipando in forma volontaria interventi di ambientalizzazione anche quando non erano nemmeno richiesti o prescritti".