Pfas, avvisi di garanzia a 9 manager della Miteni

"Questa mattina sono stati notificati gli avvisi di garanzia per nove manager di Miteni per fatti ancora da accertare. Nel contempo è stata posta sotto sequestro l’area in cui i tecnici ambientali Miteni hanno nei giorni scorsi ritrovato un deposito di materiale di presumibile origine industriale, fuori dallo stabilimento e in prossimità del torrente Poscola" lo riferisce la stessa azienda di Trissino in un comunicato.



IL CASO PFAS

"Per l’'esecuzione degli atti disposti dall'autorità giudiziaria, il personale dell’'azienda ha dato piena disponibilità e collaborazione, così come l’'attuale proprietà e l'’attuale gestione hanno fatto fin dal suo insediamento, con ogni istituzione - prosegue la nota - Il seppellimento di rifiuti ai margini dello stabilimento, avvenuto presumibilmente negli anni Settanta, è un potenziale danno contro la collettività, contro i lavoratori di Miteni e contro l‘'azienda stessa. Il sequestro e l’approfondimento dei fatti da parte della Procura di Vicenza è un atto che va a tutelare tutte le persone, il territorio e chi ha sempre operato nel pieno rispetto delle leggi e dell’ambiente. Miteni ha investito negli ultimi due anni oltre 2 milioni di euro per la depurazione della falda e la ricerca di eventuali contaminanti nel sottosuolo. L’'azienda continuerà a mantenere il proprio impegno e apertura con il territorio offrendo la massima collaborazione".