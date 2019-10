Si stacca un pezzo di poggiolo e finisce in strada: probabile danno di camion in manovra

Gli agenti della Polizia locale, nel pomerggio di giovedì, sono intervenuti in via Sant'Ambrogio per una porzione di terrazzino staccatasi dalla parete. Non è escluso che si possa trattare di un incidente provocato da un autocarro in transito nella zona