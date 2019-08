Pestato da 5 persone e rapinato: 23enne in ospedale

È finito al pronto soccoro il 23enne straniero che nella tarda serata di domenica ha chiamato i carabinieri per segnalare un'aggressione ai suoi danni da parte di una banda.

Il fatto sarebbe successo in viale Verona e la vittima ha denunciat di essere stato percosso e rapinato da 5 persone, probabilmente di origine straniera, che gli hanno sottratto il portafoglio contenente 500 euro e il cellulare, per poi dileguarsi nelle vie limitrofe.

Il ragozzo è stata trasportato dal Suem all’ospedale di Vicenza per curare delle escoriazioni al volto. Le indagini dei militari sono in corso per accertare la dinamica dei fatti e risalire all’identità degli autori.