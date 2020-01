Movida violenta: aggredito e pestato da una banda di giovani

Rissa davanti al music club "Sottoscala" di piazza Campo Marzio ad Arzignano. Verso le 2 della notte tra venerdì e sabato una chiamata ai carabinieri ha segnalato che di fronte al locale c'era in atto un pestaggio. Cinque pattuglie dei militari, già presenti in zona, sono confluite sul posto dove si trovavavano oltre un centinaio di giovani che sostavano nei pressi dell'uscita del club.

Il titolare dell'esercio pubblico ha raccontato ai militari di essere stato strattonato da alcuni avventori mentre stava chiudendo il locale. Durante la collutazione l'uomo sarebbe caduto a terra e colpito con alcuni calci al busto. Gli autori dell’aggressione sarebbero giovani del posto, in via di identificazione e, una volta formalizzata la querela dell’esercente verranno denunciati in stato di libertà per lesioni personali.