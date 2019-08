Pestaggio per futili motivi: frattura una mano a un 22enne

Una discussione per futili motivi si è trasformata in un pestaggio che ha procurato serie lesioni a un 22enne. Vittima uno straniero dello Sri Lanka che è stato picchiato da un 20enne senegalese ed è finito in ospedale con prognosi di 30 gg per frattura chiusa dell’ossa del metacarpo. Il fatto è avvenuto la scorsa domenica a Schio, in via Cimatori, verso le 20:30.

Le immediate ricerche scaturite dalla descrizione dell’aggressore fornita dalla vittima hanno permesso alla pattuglia di rintracciare il responsabile nel corso della nottata. Nella giornata di lunedì i carabinieri hanno quindi denunciato per lesioni personali G.M., 20enne nato in Senegal , con precedenti di polizia. Condotto in caserma, dopo ulteriori accertamenti è stato deferito alla Procura di Vicenza.