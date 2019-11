A pesca nei cassonetti con mazza da baseball e arpioni da marinaio

Li chiamano i "pescatori di rifiuti" e si aggirano di notte tra i cassonetti in cerca di qualcosa da riutilizzare. Sono in diversi quelli che, dopo il tramonto, fanno il giro della città per tirare su qualche cosa che a loro può tornare utile. È probabilmente uno di loro il vicentino 57enne, residente in città, che verso le 1:40 di giovedì è stato fermato da una pattuglia della polizia in via Volta a Vicenza, laterale di viale D'Alviano.

La pattuglia della volante si era fermata perché aveva notato dei movimenti strani attorno a un cassonetto e ha trovato il 57enne in sella alla sua bici che sul portapacchi aveva una mazza da baseball e due arpioni da marinaio della lunghezza di 87 centimetri, oltre a uno zaino all'interno del quale c'era un coltello e una torcia.

Alle domande degli agenti l'uomo ha spiegato che si aggirava per la città perché soffre d'insonnia, ma il sospetto dei poliziotti è invece che stesse andando "a pesca" nei cassonetti, usando gli arpioni per estrarre i rifiuti. In ogni caso il 57enne è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere.