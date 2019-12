Forte odore di gas per la strada: la perdita da una cabina del metano

Alle 13:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via della Concia a Montebello Vicentino per la presenza di odore di gas percepita da alcuni passanti. Dopo una ricerca strumentale, i vigili del fuoco hanno individuato una piccola perdita in una tubazione di media pressione a monte di una cabina metano a servizio di un'azienda conciaria.

I vigili del fuoco hanno provveduto a un primo intervento di tamponamento della perdita di gas fino all'arrivo dei tecnici della rete del metano. Probabilmente un tratto della tubazione interrata dovrà essere sostituita. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate circa due ore.