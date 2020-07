Perdita di gas dal barbecue: principio d'incendio in un'abitazione

Alle 9:45 circa di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Costigiola a Monteviale per il principio d’incendio di un’abitazione causato dalla perdita di gas GPL di un barbecue, che ha innescato le fiamme. I vigili del fuoco accorsi da Vicenza con un’autopompa e un’autobotte, hanno del tutto spento le fiamme già abbassate con un estintore dai residenti.

La perdita di gas dalla tubazione del grill ha trovato un innesco, che ha provocato una fiammata, la quale si è propagata all’isolamento esterno dell’abitazione in poliuretano. I prodotti della combustione sono penetrati nella parte bassa dell’abitazione causando danni da fumo. I vigili del fuoco hanno provveduto all’arieggiamento dei locali e la bonifica della bombola. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.