Acquistano abeti per pellets e non li pagano

I Carabinieri della Stazione di Sossano oggi hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Vicenza per insolvenza fraudolenta in concorso, E.M 44enne di nazionalità albanese residente a Lonigo e M.P 50enne residente a San Bonifacio in provincia di Verona, rispettivamente legale rappresentante e responsabile di una ditta con sede a Lonigo.

Gli indagati, nelle settimane precedenti, contattavano il titolare di una ditta con sede a Val Liona acquistando circa 100 tavole di abete per pallets, del valore complessivo di 16mila euro che nonostante le sollecitazioni del venditore non provvedevano a pagare rendendosi irreperibili a qualsiasi richiesta di chiarimento. Spetterà all’Autorità Giudiziaria Berica valutare quali provvedimenti assumere nei loro confronti.