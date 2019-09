Arrestato per pedofilia, evade dai domiciliari: «Sono andato a prendere le sigarette»

I carabinieri di Noventa Vicentina, nella serata di sabato, hanno denunciato in stato di libertà per evasione, M.P., 51enne residente a Noventa Vicentina.

L’uomo, agli arresti domiciliari senza facoltà di assentarsi perché indagato per atti sessuali con minorenni, non è stato trovato da parte dei militari nell’abitazione dalla quale, come poi appurato, si era allontanato senza giustificato motivo poco prima del sopraggiungere dei carabinieri, per farvi rientro successivamente. «Sono andato a prendere le sigarette», è stata la sua spiegazione alle forze dell'ordine.

Dell’accaduto è stata informata l’Autorità Giudiziaria berica che valuterà i conseguenti provvedimenti.