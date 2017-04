Pediatri anti-vaccini: 4 medici vicentini sotto indagine

Sono 4 i pediatri che hanno ricevuto la convocazione da parte del presidente dell'ordine dei medici di Vicenza, Michele Valente, che vuole vederci chiaro sulla loro bassa percentuale di piccoli pazienti vaccinati.



Secondo quanto riferisce Il Gazzettino, gli ordini provinciali di categoria di tutto il Nord est si sono mobilitati in vari modi per contrastare la preoccupante diffusione dell'obiezione alla vaccinazione. A Vicenza, sono stati sentiti due medici che avevano vaccinato circa l'80% dei bambini, uno che si aggira sul 72% e un altro con solo la metà dei piccoli sottoposti alla somministrazione del presidio. L'obiettivo è quello che alzino la media nei prossimi mesi e, successivamente, verrà effettuata un'ulteriore verifica.



In Veneto casi simili sono stati registrati anche ad Asolo, Padova e Venezia.