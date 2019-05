Piove e la Pedemontana va sott'acqua

Stamane verso le 10,30/11 il previsto sistema di pompe e smaltimento acque sulla rotonda in via Riale, a Est di Breganze, in prossimità del Torrente Laverda e Riale, non sono più riuscite a buttare fuori l’acqua e la rotonda si è allagata, oltre un metro di acqua… a dir poco, è stato sfiorato l’ennesimo incidente su un sottopasso allagato.

Così riferisce in una nota il Covepa, in riferimento al maltempo che si abbattuto ieri, domenica, su tutta la provincia.

Strada chiusa per tutta la giornata e traffico deviato tra Marostica e Breganze sulla vecchia strada provinciale. Traffico intasato e disagi.

"Per fortuna pioveva e non c’era tanto movimento o il classico rientro domenicale, che già normalmente mette in crisi la viabilità, a parte la manifestazione di Ciacolando, con circa 1000 convenuti… - prosegue - Inutile dire che anche questo evento era stato ampliamente previsto e dichiarato come probabile in tempi non sospetti, nell'osservazione al progetto di variante del 2012. Il comune stesso di Breganze, tra i più attivi e critici dell’opera, aveva proposto un progetto per quell’incrocio, che evitava questa evenienza, e che sicuramente non metteva in crisi la complanare in caso di allagamento. Il progetto inizialmente fu portato avanti ma poi fu archiviato da SIS e Commissario.