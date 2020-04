Attacco alla sede del Pd: molotov e sassi contro le finestre

Sassi e una molotov contro la sede del Pd in via dell'Oreficeria a Vicenza. In frantumi una finestra. L'episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di domenica. Gli autori avrebbero lasciato un biglietto per rivendicare il gesto. La digos sta indagando per cercare di risalire ai responsabili.

L'atto è stato condannato dal sindaco di Vicenza Francesco Rucco: "A nome dell'amministrazione comunale esprimo netta condanna per due atti inquietanti su cui mi auguro si possa fare fare velocemente luce e piena solidarietà a Lega e Partito Democratico di Vicenza".

Condanna anche dal capogruppo del PD in Consiglio regionale Stefano Fracasso: "Un atto di viltà senza scusanti - sottolinea Fracasso -. In queste settimane il Partito Democratico vicentino si è messo al servizio della comunità, delle forze sociali, degli amministratori. Evidentemente agli stolti questo dà fastidio. L'auspicio è che le forze dell'ordine e la magistratura trovino presto i responsabili"